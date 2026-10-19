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Khởi tố 26 bị can trong đường dây mại dâm, đánh bạc ở TP.HCM

Thứ Hai, 21:08, 19/10/2026
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VOV.VN - Từ việc triệt phá ổ mại dâm tại 2 quán karaoke ở Bình Tân, Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, đánh sập đường dây cá độ bóng đá 5 tỷ đồng. Hiện 26 bị can đã bị khởi tố về các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cơ quan công an, đầu tháng 10/2026, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra Nhà hàng Karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và Nhà hàng Karaoke Holiday (số 592 đường số 1) cùng thuộc phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), TP.HCM, phát hiện nhiều trường hợp mua, bán dâm.

2 cơ sở trên do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành.

Để thu hút khách, tăng doanh thu, các đối tượng thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm với khách bên ngoài cơ sở kinh doanh. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên sẽ giới thiệu, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài bán dâm.

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18 đối tượng tại trụ sở cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng yêu cầu nhân viên lập giấy xin ra cổng với lý do “đi ăn”, “có việc gia đình” nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”; đồng thời khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu về tội “Môi giới mại dâm”; Lê Văn Khải Vy về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”; Phạm Văn Dòn về tội “Đánh bạc”.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Lê Văn Khải Vy còn tham gia cá độ bóng đá qua trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp.

Từ manh mối này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động theo mô hình phân cấp tài khoản để thu lợi bất chính.

Theo tài liệu điều tra, đường dây sử dụng hệ thống tài khoản Master, Agent và Member trên trang mạng Sbobet. Trong đó, Đàm Thừa Trung tiếp nhận một tài khoản Master với hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao cho Hồ Diệu Cơ phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới, giao cho các đối tượng khác tổ chức cá độ bóng đá.

Các đối tượng hưởng lợi thông qua việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, chênh lệch tiền thắng thua hoặc hoa hồng.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ tiếp tục phân chia, giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác để trực tiếp đánh bạc hoặc giao lại cho các con bạc tham gia đặt cược.

Quá trình đấu tranh, Công an TP.HCM đã triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ các phương tiện, tang vật; đồng thời trích xuất, phân tích dữ liệu điện tử, lịch sử đặt cược, làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán và phân chia tiền thắng thua, qua đó xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, đã bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, gồm: Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 18 bị can; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Võ Trung do tình trạng sức khỏe.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, không tiếp tay, bao che cho các hoạt động phạm pháp; đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng Internet, tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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