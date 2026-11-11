Khởi tố 3 bị can sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả ở Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố Tử Lạc, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng) điều hành.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất nhiều loại thực phẩm chức năng như viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y, viên bổ huyết điều kinh. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 5.000 hộp thành phẩm các loại cùng số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Toàn bộ tang vật được niêm phong, đưa đi giám định theo quy định.

Tang vật vụ án.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu năm 2026, các đối tượng đã bàn bạc, tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng giả, thuê địa điểm, tuyển nhân công và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý. Hoạt động sản xuất được chia thành nhiều công đoạn, từ đóng bột vào viên nang, đóng lọ, đóng hộp, dán tem nhãn đến đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển.

Đáng chú ý, mặc dù được dán nhãn với nhiều công dụng khác nhau như giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh, nhưng nguyên liệu được các đối tượng sử dụng để đóng vào viên nang đều là bột mì. Các sản phẩm chỉ khác nhau về tem nhãn và được bán ra thị trường với giá từ 150.000 đến 240.000 đồng/hộp.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định cả 5 mẫu sản phẩm được gửi giám định đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết quả này phù hợp với lời khai của các bị can, những người làm thuê tại cơ sở và tang vật thu giữ trong quá trình điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Minh Hiếu và Lãnh Thị Thu Hương để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những cá nhân liên quan; đồng thời xác minh số lượng sản phẩm đã tiêu thụ trên thị trường và số tiền các bị can thu lợi từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan đến việc mua bán các sản phẩm trên liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.