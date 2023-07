Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng dàn cảnh bắt người, ép viết giấy nợ ở Phú Quốc

VOV.VN - Chiều 16/6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang, Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP Phú Quốc vừa triển khai lực lượng truy bắt nhanh nhóm đối tượng có hành vi giam giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.