Khởi tố 3 người Trung Quốc làm giả thẻ ATM chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/9, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ trao thưởng cho Ban chuyên án T919 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc bắt giữ thành công 3 đối tượng người Trung Quốc có hành vi đánh cắp thông tin thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Thành tích của Ban chuyên án T919 đã được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh khen thưởng 70 triệu đồng.

Một trong nhóm đối tượng thực nghiệm lại hành vi gắn thiết bị điện tử vào cột ATM đánh cắp thông tin của khách hàng.

Cũng trong ngày 20/9, Công an TP Vinh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Yang Chang Cai (Dương Trường Tài, SN 1986), Denh Cong Cong (Đặng Thông Thông, SN 1990) và Lian Yu (Luyện Vũ, SN 1985), cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.



Trước đó Công an TP Vinh, Nghệ An nhận được thông tin từ phía ngân hàng, có một số đối tượng lắp đặt thiết bị điện tử tại trụ ATM để đánh cắp thông tin tài khoản của khách hàng. Chuyên án T919 được xác lập. Nghi can là 3 đối tượng người Trung Quốc được đưa vào “tầm ngắm” theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có trình độ về công nghệ thông tin, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên di chuyển giữa các địa bàn nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Đặc biệt, các đối tượng này chỉ nhập cảnh vào Việt Nam 1 tháng rồi về nước. Địa bàn hoạt động trải dài cả nước, các tỉnh có lượng khách du lịch nhiều như Kiên Giang, Khánh Hòa… nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng liên quan, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh đối ngoại và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án T919 bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc.

Qua đó, cảnh sát phát hiện thu giữ 333 thẻ ngân hàng nghi là giả, trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300.000.000 đồng và 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay…

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã thực hiện thành công 2 lần cài đặt các thiết bị điện tử vào máy ATM của ngân hàng Viettinbank tại phường Hưng Dũng. Đánh cắp thông tin tài khoản phục vụ cho việc làm giả thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP Vinh. Sau khi Đặng Thông Thông và Luyện Vũ sử dụng các thiết bị điện tử gắn vào máy rút tiền tự động ATM để đánh cắp mật khẩu và thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng rồi chuyển cho đối tượng Dương Trường Tài xử lý.

Tiếp theo, Dương Trường Tài gửi dữ liệu về Trung Quốc cho một đối tượng tên là Lý Văn giải mã để chuyển thông tin lại cho Tài và đồng bọn chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền của chủ thẻ.