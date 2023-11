Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Nhóm bị can trên đa số có độ tuổi dưới 30 tuổi, bị khởi tố liên quan các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc".

Từ cuối tháng 11/2022 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn, hành vi phạm tội, bắt giữ các đối tượng phạm pháp, trong đó các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an cũng đã làm rõ, khởi tố nhiều bị can khác liên quan đến tội đánh bạc trên không gian mạng.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: TTXVN phát

Đây là đường dây phạm tội lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội mới, chưa từng xảy ra. Các đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, lợi dụng các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cho vay trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (Công ty Fe Credit).

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, mua bán dữ liệu cá nhân, thuê tài khoản ngân hàng; thực hiện các chiêu thức tinh vi để kiểm tra, xác định thông tin những người đủ điều kiện vay tiền; dùng sim rác, ứng dụng, chỉnh sửa ảnh, tài liệu, làm giả hồ sơ vay tiền… để chiếm đoạt tiền của Công ty Fe Credit.

Những cá nhân bị đối tượng lợi dụng lấy thông tin ký hợp đồng vay tiền nhưng không hề hay biết, họ liên tục bị phía Công ty Fe Credit đòi tiền, bị đưa vào danh sách nợ xấu, không thể tiến hành các hoạt động tín dụng thông thường.

Đối tượng H.T.B.V trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, cùng tang vật thu giữ được tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Công an đã xác định có 282 cá nhân bị các đối tượng lợi dụng, lấy thông tin để lập 282 hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền chiếm đoạt trên 16,4 tỷ đồng. Đồng thời, phong toả 7 tài khoản ngân hàng, tạm giữ số tiền trên 705 triệu đồng; thu giữ 1 xe ô tô, 3 máy in màu, 4 cây máy tính, 7 máy tính xách tay, 4 máy tính bảng, 157 điện thoại di động, 3 GSM Modem (khay cắm sim di động) và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.

Chuyên án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra mở rộng.