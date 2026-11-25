Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 37 bị can liên quan đến đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 31 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Làm giả con dấu, rao bán “suất ngoại giao”

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú phường Phước Long, TP.HCM) cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc rao bán hơn 600 “suất mua nhà ở xã hội”, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM

Công an xác định, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long. Sau đó, nhóm tuyển nhân viên môi giới tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Quế cũng móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bên ngoài để chào bán các suất mua căn hộ tại dự án Lý Thường Kiệt. Để tạo lòng tin, Quế bị cáo buộc đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án - và Sở Xây dựng TP.HCM; đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này. Nhóm sử dụng những giấy tờ trên để khiến khách hàng tin rằng mình được chủ đầu tư ủy quyền bán căn hộ.

Theo công an, nhóm chào mời người mua bằng thông tin có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”. Khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp từ 150 triệu đến 900 triệu đồng mỗi suất dưới danh nghĩa “phí mua suất”, sau đó chiếm đoạt.

Dự án từng bị mạo danh để rao bán, nhận cọc

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất gần 1,5 ha, gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng. Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án có 1.254 căn hộ, trong đó 1.025 căn là nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê. Tháng 6/2026, giá bán nhà ở xã hội tại dự án được công bố là hơn 23,2 triệu đồng/m². Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm phí bảo trì và phần điều chỉnh theo vị trí căn hộ.

Trước đó, Công ty Đức Mạnh từng cảnh báo tình trạng các cá nhân, tổ chức tự ý rao bán, nhận tiền đặt cọc tại dự án. Tại thời điểm đưa ra cảnh báo, doanh nghiệp cho biết chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, không nhận đặt cọc và không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân hoặc sàn giao dịch môi giới, chào bán dự án.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục và xác minh thông tin trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Người dân cần cảnh giác với những lời mời chào mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”; không chuyển tiền mua suất cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền và không tiếp tay hợp thức hóa hồ sơ trái quy định.