Khởi tố 4 bị can vi phạm quy định bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Các bị can gồm Nguyễn Hữu Tân (44 tuổi), công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh; Hán Tấn Vĩnh An (49 tuổi), công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà; Trần Huỳnh Kiến Trúc (51 tuổi), công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa và Đỗ Ngọc Quang (69 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, đã xuất hiện các hành vi lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi. Một số đối tượng bị xác định có hành vi lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý nhằm hợp thức hóa hồ sơ; thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường trái quy định. Cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Công an niêm phong tài liệu liên quan

Theo cơ quan điều tra, việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai phạm đã góp phần tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, ông Nguyễn Minh Tuấn, Quyền Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết, địa phương đã tạm dừng chi trả tiền bồi thường đối với các trường hợp cần xác minh để phối hợp với cơ quan điều tra rà soát toàn bộ hồ sơ về nguồn gốc đất, tài sản và cây trồng trên đất, bảo đảm việc bồi thường đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách.

Cơ quan điều tra thu thập hồ sơ tài liệu liên quan vụ việc

Ông Nguyễn Minh Tuấn nói:"Đã phê duyệt danh sách rồi nhưng hiện nay phải dừng chi trả để xác minh. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ vì nếu chi trả sẽ bị thất thoát ngân sách. Một số khu vực Nhà máy nằm trong danh sách xác minh của Công an, chiếm khoảng một nửa diện tích của dự án. Những trường hợp còn lại đều xác minh hết. Nguồn gốc đất đa số mua bán giấy tay, nhiều diện tích do UBND xã quản lý nhưng không có tài liệu để quản lý".- Ông Nguyễn Minh Tuấn nói.