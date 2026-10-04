Khởi tố 4 người trong gia đình để điều tra về buôn bán hàng cấm

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố ông Trần Công Đức (65 tuổi) cùng vợ là Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi), con gái là Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi), con dâu Phạm Thị Na (36 tuổi) cùng trú tại xã Krông Pắk. Cùng bị khởi tố trong vụ án có Đinh Ngọc Cường (32 tuổi) trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (20 tuổi) trú tại TP.Hồ Chí Minh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 người trong gia đình ông Trần Công Đức và 2 đồng phạm. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trước đó, khoảng 11h50', ngày 18/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra tại các cửa hàng và kho của gia đình ông Đức ở xã Krông Pắk. Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 8.760 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại. Các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc trên từ nhiều nguồn khác nhau rồi đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số thuốc lá trên do Đinh Ngọc Cường và Nguyễn Thị Cẩm Huyên nhiều lần bán cho gia đình ông Đức.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.