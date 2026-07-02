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Khởi tố 47 bị can trong vụ án tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Thứ Năm, 20:16, 02/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can với cáo buộc có sai phạm liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3.

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Theo đó, nhà chức trách đã khởi tố 47 bị can bị để điều tra về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

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Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an). (Ảnh: Trọng Phú) 

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, điều tra xác định trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư, các bị can đã có nhiều vi phạm.

Vụ án này xảy ra tại 13 đơn vị, gồm: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan...

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD; đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Trọng Phú/VOV.VN
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