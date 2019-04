Khởi tố 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hoá vì nhận hối lộ

Liên quan đến vụ bắt cán bộ Đoàn thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận tiền của đối tượng bị thanh tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng liên quan về tội nhận hối lộ.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa- nơi 5 bị can công tác.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án về tội nhận hối lộ, khởi tố bị can tội và lệnh tam giam 4 tháng đối với 5 đối tượng thuộc đoàn thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể: Lê Mạnh Hà, SN 1962, Trưởng đoàn thanh tra; Nguyễn Thị Cúc, SN 1964, Phó đoàn; Nguyễn Hưng, SN 1976, thành viên; Dương Văn Bằng, SN 1962, thành viên; Nguyễn Quý Diễn, SN 1969, thành viên.

Trước đó, qua tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, khoảng 15h chiều ngày 18/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh và tiến hành bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc, phó đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Thời điểm xảy ra sự việc, đoàn thanh tra gồm 5 người trên đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra một số vấn đề trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tạm giữ cả 5 người, khám xét nơi ở, nơi làm việc thu thập hồ sơ để điều tra xử lý sự việc./.