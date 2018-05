Khởi tố 5 đối tượng nhuộm phế phẩm cà phê với pin để trộn hồ tiêu

VOV.VN - Liên quan đến vụ phế phẩm cà phê nhuộm pin, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can để điều tra.