Khởi tố 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Vạn An vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

7 đối tượng trộm cắp tài sản. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, ngày 13/10/2026, Công an xã Vạn An tiếp nhận phản ánh của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Quy Chính, thuộc xóm Trung Chính, xã Vạn An, về việc nhà thờ bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt, lấy trộm khoảng 20 triệu đồng tiền công đức.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn An khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc và các tuyến đường liên quan; đồng thời xác minh dấu vết, sàng lọc đối tượng nghi vấn, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Đến ngày 15/10/2026, Công an xã Vạn An xác minh, làm rõ 7 đối tượng liên quan, gồm: Võ Khánh Huy (SN 2008), trú tại xã Quảng Châu; Nguyễn Ngọc Tới (SN 2004), trú tại phường Vinh Hưng; Trần Hoàng Thương (SN 2007), trú tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh; P.T.S. (SN 2009), trú tại xã Thiên Nhẫn; Nguyễn Đại Nghĩa (SN 2008), trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; N.N.D. (SN 2009), trú tại xã Kim Liên và P.A.M. (SN 2010), trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh, bước đầu, 7 đối tượng khai nhận thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản tại Giáo xứ Quy Chính vào các ngày 6/10, 11/10 và 13/10/2026.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng còn liên quan đến 7 vụ trộm cắp tài sản khác tại tỉnh Hà Tĩnh, gồm 4 vụ trộm tiền công đức và 3 vụ trộm xe máy của người dân. Như vậy, bước đầu, nhóm đối tượng được xác định liên quan đến tổng cộng 10 vụ trộm cắp tài sản tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Võ Khánh Huy, Nguyễn Ngọc Tới, Trần Hoàng Thương, P.T.S. và P.A.M. về tội trộm cắp tài sản. Đối với Nguyễn Đại Nghĩa và N.N.D., cơ quan công an thông báo công an địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.