Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

Ngày 14/10, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Dương Quang Minh (SN 1988), trú phường Lê Lợi, TP Bắc Giang; Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987), trú phường Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang; Nguyễn Văn Khương (SN 1987), trú phường Xương Giang, TP Bắc Giang và Nguyễn Văn Hiện (SN 1991), trú huyện Việt Yên (Bắc Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Riêng Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ Minh) khởi tố cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Các đối tượng Dương Quang Minh, Nguyễn Văn Khương và Nguyễn Văn Hiện

Trước đó, ngày 2/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các trinh sát của Phòng điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt 5 đối tượng trên. Bước đầu xác định, trong 3 tháng gần đây, các đối tượng sử dụng tài khoản tvvb26, Tvvb2604… cá độ bóng đá với con bạc với số tiền giao dịch từ khoảng 70 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn Khương được Dương Quang Minh chỉ đạo đàn em là Nguyễn Minh Hoàng (Hoàng được Minh thuê làm kỹ thuật, quản lý các trang mạng cá độ bóng đá) cắt cho Khương 1 trang mạng cá độ bóng đá trên trang Webbong88.com, với tên tài khoản là Tvvb26. Sau đó, Khương và Minh thống nhất quy ước 1 điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng. Đến ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần thì chốt số tiền thắng, thua và thanh toán tiền cá độ với nhau. Đối tượng Minh giao cho Phan Đức Anh (hiện đang bỏ trốn, SN 1994, biệt danh “Bờm chè”) có nhiệm vụ vào thứ 3 hàng tuần đi thu tiền được cá độ bóng đá của Khương.

Ngoài ra, Khương sẽ trả tiền cho Minh bằng cách chuyển khoản qua số tài khoản của Hoàng mở tại ngân hàng hay tài khoản của Nguyễn Thị Hồng Vân hoặc tài khoản của N.T.H.T (vợ Phan Đức Anh). Sau khi nhận trang tài khoản cá độ bóng đá, Khương chia thành nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó, Khương sử dụng tài khoản Tvvb2604, còn tài khoản Tvvb2632 sẽ giao cho Nguyễn Văn Hiện, đến thứ 3 hàng tuần thì chốt tiền thắng thua và Hiện đưa cho Khương bằng tiền mặt, 1 điểm là 15.000 đồng.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, khám xét ngôi biệt thự của Dương Quang Minh vừa khánh thành cách đấy 2 tháng, tại tầng 2, Minh sắm bộ bàn ghế với giá tiền tỷ, dưới tầng 1, Minh thiết kế cả bàn bi a để dành cho đàn em chơi, thư giãn. Hai vợ chồng Minh mỗi người có 1 ô-tô xịn để đi lại.