Khởi tố 6 đối tượng cá độ bóng đá hơn 180 tỷ đồng tại Đồng Nai

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá. Đây là các nghi can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 180 tỷ đồng.