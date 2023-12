Khởi tố 6 đối tượng vì bắt, giữ người trái phép và cướp tài sản

6 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phan Tá Tam (18 tuổi), trú phường Hòa Minh; Trần Kiên Cường (19 tuổi); Tống Văn Lương, Mai Xuân Thái (16 tuổi), cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; Lê Phan Anh Đức (17 tuổi), trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và Phan Trường Vũ (18 tuổi), quê tỉnh Quảng Trị hiện đang tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trong số này, có 4 bị can bị khởi tố đồng thời 2 tội danh là “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”, 2 bị can bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Riêng bị can Lê Phan Anh Đức đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Đức còn đang bị Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can về nhiều hành vi khác đang được điều tra.

Trước đó, em T.V.P (16 tuổi), trú phường Hòa Khánh Bắc đi xe máy trên đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu thì có một nhóm thanh thiếu niên phóng xe đuổi theo. Do nhầm lẫn P. với một thiếu niên từng dùng dao dọa đâm một thành viên trong nhóm trước đó vài ngày, các đối tượng chặn xe rồi xông vào đấm đá, mặc cho P. ra sức giải thích và van xin.

Sau khi nghe P. nói người đâm Cường là 2 thanh niên giữ xe trong khu vực chợ Hòa Khánh, các đối tượng khống chế, “áp giải” P. đến chợ để nhận diện người đã đâm Cường. Tại đây, nhóm đối tượng hùng hổ tìm người để đánh thì bị 2 thanh niên trong bãi giữ xe ném đá đuổi đánh nên bỏ chạy, để lại P. một mình trước cổng chợ.

Sau khi bỏ chạy, các đối tượng mang theo xe máy của P. đến trước quán cà phê trên đường Âu Cơ rồi lấy cát đổ vào bình xăng, bẻ yên xe, xì lốp xe rồi bỏ đi… Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường tiến hành xác minh. Chiều tối 27/11, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can trên để tiếp tục điều tra làm rõ.