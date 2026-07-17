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Khởi tố 8 bị can khai thác vàng trái phép ở Thái Nguyên

Thứ Sáu, 19:20, 17/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" sau khi phát hiện đường dây tổ chức khai thác vàng trái phép với nhiều máy móc, phương tiện tại xã Thượng Quan.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Theo điều tra, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại khu vực thôn Ma Nòn, xã Thượng Quan có hoạt động khai thác vàng trái phép.

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Các đối tượng trong vụ việc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện, máy móc phục vụ việc khai thác gồm máy bánh xích, máy xúc, máy sàng tuyển, các đầu máy nổ, lán trại cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2026, các đối tượng đã bàn bạc, góp vốn, thuê đất và đưa phương tiện, máy móc đến khu vực trên để tổ chức khai thác vàng trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các bị can đã xâm phạm chế độ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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