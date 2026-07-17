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Khởi tố 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 200 tỷ đồng

Thứ Sáu, 15:53, 17/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này có tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện Châu Chí Phước (SN 1991, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) cùng một số đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

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9 đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập các đối tượng có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 5/2026, trước thời điểm World Cup khởi tranh, Châu Chí Phước đã liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Min" tại TP Hồ Chí Minh để nhận một tài khoản cá cược cấp Super Master trên hệ thống Bong88 nhằm tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trực tuyến.

Từ tài khoản này, Phước tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member, giao cho các đối tượng khác quản lý, điều hành để tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến nhằm hưởng lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây được xác định hơn 200 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can.

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Đối tượng cầm đầu Châu Chí Phước tại Cơ quan CSĐT. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trong đó, về tội "Tổ chức đánh bạc", khởi tố các bị can Châu Chí Phước (SN 1991), Lê Trọng Thảo (SN 1985), Tô Ngọc Minh (SN 1987), cùng trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Văn Dĩ (SN 1991, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng).

Về tội "Đánh bạc", Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố các bị can Nguyễn Thành Đồng (SN 1987, trú phường Bình Thuận); Võ Mễ Kế (SN 1984), Bùi Đình Hải Đăng (SN 1984), Nguyễn Khiết Tâm (SN 1992), cùng trú phường Hàm Thắng và Lưu Quang Huy (SN 1987, trú xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Triệt phá đường dây cá độ World Cup quy mô 1.200 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô khoảng 1.200 tỷ đồng. Đường dây hoạt động theo mô hình nhiều cấp, lợi dụng sức nóng World Cup 2026 để tổ chức cá cược trên Internet.

Bá Thăng/VOV.VN
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