Khởi tố 9 đối tượng livestream bán sản phẩm đã được Sở Y tế thông báo thu hồi

Tiếp tục bán hàng đã bị thu hồi qua sóng livestream

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan trong đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook.

Các đối tượng Đinh Thị Hiền Vy, Cao Việt Bắc và Nguyễn Anh Tuấn đang bị tạm giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Đây là bước tiến mới trong quá trình điều tra mở rộng Chuyên án đã được Công an TP. Đồng Nai triệt phá vào ngày 6/8/2026.

Tính đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 9 đối tượng về các tội “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng Facebook kinh doanh số lượng lớn thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém.

Đáng chú ý, bất chấp việc ngày 10/10/2025, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP; liền sẹo VP; nhiệt miệng VP; nước súc miệng VP. Lý do thu hồi là do hồ sơ công bố không đáp ứng đúng quy định và sản phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để phân loại là thiết bị y tế loại A, B.

Nhóm này vẫn cố tình che giấu thông tin, dùng chiêu trò livestream giới thiệu và tiêu thụ trót lọt 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi nói trên, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Để triệt phá ổ nhóm này, ngày 6/8/2026, Công an TP. Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM và các sở, ban ngành đã đồng loạt khám xét 3 địa điểm kinh doanh, thu giữ nhiều tang vật và tài liệu quan trọng.

Đối tượng Đinh Mã Hoài Nam làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Lật tẩy "cỗ máy" trốn thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, ngụ Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà (trụ sở tại Đồng Nai) để kinh doanh online. Chị ruột của Nam là Đinh Thị Hiền Vy (SN 1985, ngụ TP.HCM) là người trực tiếp livestream quảng cáo sản phẩm trên Facebook.

Không chỉ lừa dối khách hàng, doanh nghiệp này còn kê khai sai doanh số bán hàng nhằm trốn thuế. Riêng Đinh Mã Hoài Nam khai nhận trước khi thành lập công ty, cá nhân Nam đã kinh doanh online và bán ra số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế.

Bên cạnh đó, công ty này còn sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để bán cho một số doanh nghiệp tại Đồng Nai và TP.HCM nhằm hợp thức hóa dòng tiền kinh doanh.

Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Công an TP.Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm chấm nhức răng VP, liền sẹo VP, nhiệt miệng VP, nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đồng Nai để cung cấp thông tin, tài liệu, tang vật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.