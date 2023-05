Khởi tố 9 người về hành vi đưa, nhận hối lộ trong sát hạch lái xe ở Lạng Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn gồm: Trung tâm Dạy nghề tư thục Tùng Linh (địa chỉ tại thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) và Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long (thôn Bản Dạ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan).

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét tại Trung tâm dạy nghề tư thục Tùng Linh

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về hành vi đưa, nhận hối lộ để điều tra đối với 9 trường hợp, trong đó có 4 bị can thuộc Trung tâm Dạy nghề tư thục Tùng Linh, 3 bị can thuộc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long và 2 bị can là cán bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái – Sở Giao thông Vận tải.

Theo điều tra ban đầu, các Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe này đã thu thêm tiền ngoài quy định của các học viên để chuyển cho cán bộ phòng chức năng của Sở Giao thông Vận tải nhằm mục đích "tạo điều kiện" cho các học viên trong quá trình thi, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng ./.