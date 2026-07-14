Khởi tố, bắt giam nghi phạm 2 lần khai thác cát trái phép ở Đồng Tháp

Theo cơ quan công an, ngày 27/3/2024 Đặng Văn Song bị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (cũ) ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Nghi phạm khai thác cát trái phép bị bắt giữ

Đến ngày 6/2/2025, Đặng Văn Song tiếp tục cùng với ông N.V.M (cư ngụ cùng địa phương) điều khiển phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ không số đăng ký đến khu vực tuyến sông Tiền thuộc thủy phận ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Tại thời điểm kiểm tra, Đặng Văn Song cùng đối tượng N.V.M đã khai thác được khối lượng 9m3 cát lòng sông.

Quá trình điều tra, Đặng Văn Song không có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra, không có mặt tại địa phương. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp bố trí lực lượng mật phục phát hiện bị can Đặng Văn Song xuất hiện trên địa bàn xã An Định, tỉnh Vĩnh Long nên tiến hành bắt giữ áp giải về trụ sở công an xã An Định lập thủ tục theo quy định. Vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.