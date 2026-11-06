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Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ lãnh đạo DN lập dự án bất động sản “ma”, lừa đảo hơn 430 tỷ đồng

Thứ Sáu, 17:30, 06/11/2026
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VOV.VN - Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản “ma” với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả 2 bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”; sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.

khoi to, bat tam giam 2 can bo lanh dao dn lap du an bat dong san ma , lua dao hon 430 ty dong hinh anh 1
Đối tượng Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng) lúc bị bắt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: Những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan Công an, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

khoi to, bat tam giam 2 can bo lanh dao dn lap du an bat dong san ma , lua dao hon 430 ty dong hinh anh 2
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-miền Trung
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