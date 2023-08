Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu lãnh đạo Công ty Sông Mã

VOV.VN - Tối 13/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cựu lãnh đạo Công ty Sông Mã.