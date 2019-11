Khởi tố, bắt tạm giam bà nội sát hại cháu gái 11 tuổi tại Nghệ An

Chiều 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, người địa phương) về tội “Giết người”. Đau xót hơn, khi nạn nhân chính là cháu Nguyễn Thị Tâm (11 tuổi, cháu nội của bà Hường).

Hiện trường nơi bà Hường xô cháu gái xuống đập nước.

Thiếu tướng, Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đến nay, cơ quan công an đã chứng minh được động cơ gây án của bà Hường. Kết quả điều tra cho thấy người phụ nữ này hãm hại cháu Tâm do mâu thuẫn gia đình.



Cơ quan công an bác thông tin bị can giết cháu nội để lấy tiền bảo hiểm hoặc do theo giáo phái lạ. Vụ án đã được bàn giao cho Co quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo thẩm quyền.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào chiều 3/11, Nguyễn Thị Tâm cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học.

Đến khoảng gần 16h30’, em Tâm chào ra về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy em Tâm về nhà nên đã đi đến nhà bạn của em hỏi và tìm kiếm. Đến 5h30’ sáng ngày 5/11, thi thể cháu T được phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh.

Hình ảnh bà nội đi cùng cháu gái trước lúc nạn nhân mất tích.

Camera tại một cửa hàng bên đường ghi lại hình ảnh vào chiều ngày 3/11, khi cháu Tâm đi sinh nhật về, đến đây cháu được bà nội đón. Sau đó, người này gửi xe vào một quán khác rồi đi cùng với nữ sinh.

Hình ảnh camera cũng ghi lại, sau đó bà nội cháu bé quay lại lấy xe một mình mà không có nữ sinh này. Đến khoảng 9h tối ngày 3/11, bà nội cháu bé đã bắt xe đi Hà Nội. Để phục vụ quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã yêu cầu bà nội cháu bé trở về địa phương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Hường cũng đã thừa nhận hành vi sát hại cháu gái xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Bà Hường khai, vào chiều 3/11, trong lúc đi cùng cháu Tâm, bà Hường nói việc con trai từng nhiều lần hỗn láo và hai bà cháu to tiếng.

Bà khai ấm ức vì cháu nội cãi lời nên khi đến đập nước bà xuống tắm rồi nhờ cháu gái kỳ lưng. Khi đứa trẻ không để ý bà Hường đã xô cháu gái xuống dòng nước ở đập Bàu Ganh. Bà Hường cũng ngã theo, nhưng ngoi lên được bờ, sau đó vứt xe đạp của nạn nhân cách hiện trường vài chục mét nhằm xóa dấu vết.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.