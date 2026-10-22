Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã ở Phú Thọ

Ngày 22/10, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim và Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim. Các bị can bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, theo Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND xã Hợp Kim.

4 bị can gồm Phùng Sơn Hải (sinh năm 1969), Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (sinh năm 1972), nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng (sinh năm 1976), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (sinh năm 1993), Phó Tổng Giám đốc công ty.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cuối năm 2025, trên địa bàn xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. Để xử lý tình trạng này, UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo nội dung hướng dẫn của UBND tỉnh, phương án hạ tải nhằm phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp trong quá trình xử lý sạt lở phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa, địa phương phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý phù hợp; đất dư thừa phải được tập kết tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý và xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, mặc dù đã được hướng dẫn, chỉ đạo, các cá nhân liên quan tại xã Hợp Kim vẫn không thực hiện đúng phương án xử lý sạt lở, hạ tải theo yêu cầu và quy định hiện hành.

Cơ quan điều tra xác định, với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa bị cáo buộc đã thông đồng với hai doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 và Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 để lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm, vận chuyển đất dư thừa không đúng thực tế, trong khi không có dự án vườn ươm.

Từ các phương án này, 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất đã được cấp trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa được xác nhận vận chuyển đi là hơn 2,33 triệu m³.

Lợi dụng các giấy xác nhận trên, hai doanh nghiệp bị xác định đã khai thác trái phép 386.934,2 m³ đất san lấp để bán ra thị trường, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 25,44 tỷ đồng.

​​​​Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản cũng như thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương.

Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây nguy cơ thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là những trường hợp có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho sai phạm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm.