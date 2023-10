Khởi tố, bắt tạm giam chủ tàu cá vi phạm IUU

Trước đó, ngày 7/8/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 19-QĐ/ANĐT "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự đối với hành vi của các đối tượng tổ chức đưa các ngư dân qua vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 78-QĐ/CSHS "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự đối với hành vi của đối tượng nhận tiền để chuộc ngư dân bị cơ quan chức năng nước ngoài bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang lấy lời khai bị can Phạm Chí Dũng (ảnh Văn Vũ).

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 14/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở của 2 bị can: Trần Văn Luyến (sinh năm 1981, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, là chủ các tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ ngày 16/11/2022); Phạm Chí Dũng (sinh năm 1965, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, là đồng phạm) để điều tra theo khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khám xét nơi ở của bị can Trần Văn Luyến (ảnh Văn Vũ).

Hiện, Bộ Công an đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, Công an tỉnh Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ điều tra, điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ án. Đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Liên ngành tư pháp tỉnh Kiên Giang kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện tương trợ tư pháp.