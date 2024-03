Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Egroup Nguyễn Ngọc Thủy

Ngày 26/3 tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Egroup) và Đặng Văn Hiền - trưởng ban quan hệ cổ đông công ty phân phối games về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi VKS Tối cao phê chuẩn, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các lệnh nói trên.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những người cho vay tiền, thế chấp cổ phần với Egroup chưa kịp trình báo thì liên hệ cơ quan điều tra.

Những năm gần đây, hàng loạt nhà đầu tư tin tưởng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) nên đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Education Group) và các hệ sinh thái liên quan. Nhưng khi đến hạn thanh toán, nhà đầu tư không thể rút tiền lãi chứ chưa nói đến tiền gốc.