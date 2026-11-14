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Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng bằng hợp đồng góp vốn giả

Thứ Bảy, 18:59, 14/11/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng (sinh năm 1982, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

 

Theo điều tra, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L (trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) vay tiền, với tổng gốc và lãi lên đến 20,5 tỷ đồng. Để che giấu hoạt động cho vay, đối tượng lập các hợp đồng góp vốn vào dự án bất động sản không có thật, sau đó nâng khoản tiền phải thanh toán lên 48,625 tỷ đồng dưới danh nghĩa chia cổ phần và bồi thường vi phạm hợp đồng.

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Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng, sinh năm 1982, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Đáng chú ý, Hồng còn sử dụng các hợp đồng này làm căn cứ khởi kiện tại Tòa án, yêu cầu người vay thanh toán. Qua điều tra, cơ quan công an xác định các giao dịch góp vốn chỉ là hình thức che giấu việc cho vay với lãi suất từ 103,9% đến 112,195%/năm; tổng số tiền thu lợi bất chính là 24,025 tỷ đồng.

Công an thành phố khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch vay mượn, góp vốn; không ký kết hợp đồng sai bản chất thực tế. Khi phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng hoặc sử dụng hợp đồng giả để che giấu vi phạm, cần kịp thời trình báo cơ quan công an.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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