Ngày 21/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Nam (SN 1989, trú tại thôn Nhân Giang, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Thái Văn Nam

Trước đó, ngày 25/8/2026, Nam đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Đến ngày 10/9/2026, đối tượng sử dụng giấy chứng nhận giả này mang đến cầm cố tại tiệm cầm đồ F89 ở thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, do anh Nguyễn Trọng Dũng (SN 1995, trú tại thôn Phú Phong, xã Hương Khê) quản lý, lấy 25 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Nam chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, Nam có 3 tiền án chưa được xóa án tích, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Ngày 20/11/2026, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định tố tụng nêu trên đối với Thái Văn Nam để điều tra về các hành vi liên quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.