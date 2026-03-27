Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Cướp tài sản", "Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người" là Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, trước đây là huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Hung khí gây án

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê xe ô tô biển kiểm soát 43H-099.47 của anh B.T.S. trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng để về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Sau khi xe chở Đạo về đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo nói với anh B.T.S. là mượn xe chạy đi việc riêng. Tuy nhiên, anh B.T.S. không đồng ý và xảy ra cãi vã. Đạo đã sử dụng súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong và giấu xác tại khu vực vườn cây keo tràm thuộc thôn Liêm Hoá, xã Kim Phú.

Sau đó, Đạo điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Đến khoảng 22h, đối tượng tiếp tục dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị T. tử vong tại chỗ và làm ông Nguyễn Văn H. bị thương nặng. Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục đối tượng. Đến khoảng 4h sáng ngày 27/3, Nguyễn Ngọc Đạo đã tự nguyện giao nộp súng và ra tự thú. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.