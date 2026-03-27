Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

Thứ Sáu, 16:22, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Cướp tài sản", "Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người" là  Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, trước đây là huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

khoi to bat tam giam doi tuong gay ra vu an mang lam 2 nguoi chet tai quang tri hinh anh 1
Hung khí gây án

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê xe ô tô biển kiểm soát 43H-099.47 của anh B.T.S. trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng để về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Sau khi xe chở Đạo về đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị,  Đạo nói với anh B.T.S. là mượn xe chạy đi việc riêng. Tuy nhiên, anh B.T.S. không đồng ý và xảy ra cãi vã. Đạo đã sử dụng súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong và giấu xác tại khu vực vườn cây keo tràm thuộc thôn Liêm Hoá, xã Kim Phú.

Sau đó, Đạo điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Đến khoảng 22h, đối tượng tiếp tục dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị T. tử vong tại chỗ và làm ông Nguyễn Văn H. bị thương nặng. Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

khoi to bat tam giam doi tuong gay ra vu an mang lam 2 nguoi chet tai quang tri hinh anh 2
Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục đối tượng. Đến khoảng 4h sáng ngày 27/3, Nguyễn Ngọc Đạo đã tự nguyện giao nộp súng và ra tự thú. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người tại cửa khẩu Lý Vạn
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người tại cửa khẩu Lý Vạn

VOV.VN - Lực lượng Công an vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau thời gian dài bỏ trốn ra nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Đây là sự phối hợp liên ngành, khép lại hành trình lẩn trốn gần 10 năm của nghi phạm giết người.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người tại cửa khẩu Lý Vạn

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người tại cửa khẩu Lý Vạn

VOV.VN - Lực lượng Công an vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau thời gian dài bỏ trốn ra nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Đây là sự phối hợp liên ngành, khép lại hành trình lẩn trốn gần 10 năm của nghi phạm giết người.

Đối tượng người nước ngoài giết người "bị tóm" khi đang chờ lên máy bay
Đối tượng người nước ngoài giết người "bị tóm" khi đang chờ lên máy bay

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người do đối tượng người nước ngoài gây án rồi tính đường tẩu thoát qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), nhưng đã bị bắt giữ.

Đối tượng người nước ngoài giết người "bị tóm" khi đang chờ lên máy bay

Đối tượng người nước ngoài giết người "bị tóm" khi đang chờ lên máy bay

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người do đối tượng người nước ngoài gây án rồi tính đường tẩu thoát qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), nhưng đã bị bắt giữ.

Phục hồi điều tra, bắt đối tượng giết người ở Vĩnh Long
Phục hồi điều tra, bắt đối tượng giết người ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thi hành quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

Phục hồi điều tra, bắt đối tượng giết người ở Vĩnh Long

Phục hồi điều tra, bắt đối tượng giết người ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thi hành quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

