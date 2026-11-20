Do nợ tiền nhiều người, Giang Thị Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đối tượng liên hệ với chủ một cơ sở cho thuê xe mô tô tự lái, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng, chủ cơ sở đồng ý giao xe cho Quỳnh Anh và chi trả hoa hồng giới thiệu khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Giang Thị Quỳnh Anh.

Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê xe đúng thỏa thuận nhằm tạo lòng tin, sau đó tiếp tục thuê thêm phương tiện. Từ ngày 7/8 đến 28/10/2026, đối tượng đã thuê tổng cộng 22 xe mô tô của cơ sở này. Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Đối tượng đưa ra thông tin xe là tài sản của gia đình, chị hoặc em gái; đồng thời viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết để thuyết phục người khác nhận cầm cố. Quỳnh Anh đã cầm cố các phương tiện, vay số tiền từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe.

Tang vật thu hồi trong vụ án.

Khi đến hạn trả xe, đối tượng đưa ra nhiều lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian. Thấy bất thường, chủ cơ sở kiểm tra và xác định các phương tiện đã được Quỳnh Anh giao cho người khác nên trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã truy vết và thu hồi được 19/22 xe mô tô. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.