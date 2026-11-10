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Khởi tố, bắt tạm giam người cha bạo hành hai con gái ruột

Thứ Ba, 09:44, 10/11/2026
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VOV.VN - Ngày 9/11/2026, Công an phường Hạc Thành cho biết, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” của Nguyễn Văn Tú (thường gọi “Tú Lơ”, sinh năm 1984), trú tại phường Hạc Thành đối với hai con gái ruột, khiến cả hai cháu bị thương.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ ngày 22/10/2026, Tú đi đón con gái là cháu N.T.V. (sinh năm 2013) đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm nước, Tú gọi hai con gái là cháu N.B.N. (sinh năm 2010) và N.T.V. ra ăn cơm. Tuy nhiên, lúc này cả hai đang ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

khoi to, bat tam giam nguoi cha bao hanh hai con gai ruot hinh anh 1
Công an phường Hạc Thành nhanh chóng xác minh làm rõ hành vi của đối tượng. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê chơi điện thoại, Tú bực tức, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Tú đánh vào cánh tay. Sau đó, Tú kéo cháu ra ngoài và tiếp tục đánh nhiều phát vào vùng mông.

Chưa dừng lại, Tú quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Đến tối cùng ngày, khi đi làm về, vợ của Tú phát hiện hai con bị thương nên lập tức đưa các cháu đến bệnh viện. Theo kết quả giám định pháp y, cháu N.B.N. có tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%, còn cháu N.T.V. là 2%. Khi xảy ra sự việc, cả 2 cháu N.B.N. và N.T.V. đều dưới 16 tuổi.

khoi to, bat tam giam nguoi cha bao hanh hai con gai ruot hinh anh 2
Những vết thương trên cơ thể con gái do Nguyễn Văn Tú dùng gậy đánh. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Được biết, Nguyễn Văn Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực: Năm 2006, Tú bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2011, bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù giam về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Lê Hải/VOV.VN
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