Khởi tố, bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni

Tối 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, nhà báo) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Các quyết định, lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni

Bà Đặng Thị Hàn Ni là phóng viên của một tờ báo lớn tại TP.HCM, đồng thời là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.

Trước đó, bà Hàn Ni vướng nhiều lùm xùm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và bị bà Hằng tố giác.

Cụ thể, bà Hằng từng có đơn đề nghị làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bà Đặng Thị Hàn Ni liên quan đến hoạt động của quỹ Hằng Hữu.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.