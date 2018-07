Khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương vì nâng điểm thi ở Hà Giang

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Trọng Lương.