Khởi tố bắt tạm giam Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tuyết Liêm

Chiều 7/7, cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (52 tuổi, trú tại 217 Phan Bội Châu, phường Trường An thành phố Huế, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm) và bà Nguyễn Thanh Thủy (32 tuổi là kế toán của Công ty TNHH Tuấn Phát và DNTN Tuyết Liêm), về tội mua bán trái phép hóa đơn theo qui định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp trụ sở DNTN Tuyết Liêm

Theo cơ quan Công an, doanh nghiệp Tuyết Liêm đã lợi dụng việc được cấp phép khai thác khoáng sản, mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng cát khai thác, mua bán trái phép.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 3 bãi của doanh nghiệp Tuyết Liêm và một số doanh nghiệp khác chứa gần 50.000 khối cát nhưng không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát. Thời gian qua, doanh nghiệp này được biết đến với nhiều bãi cát, sỏi, quy mô lớn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Ngoài ra, doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung cấp vật liệu cho các dự án đầu tư mở rộng Quốc Lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án khác. Từ năm 2015- 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng hóa của doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ nhưng doanh nghiệp này không thể đáp ứng nên phải mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác.

Đặc biệt, từ cuối năm 2018, trước tình trạng vật liệu cát xây dựng trở nên khan hiếm, giá cát tăng đột biến thì doanh nghiệp Tuyết Liêm đã lập hàng loạt bãi tập kết cát, sỏi, trong đó có những bãi tập kết trái phép... Điển hình là bãi tập kết cát “khủng” ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà với trữ lượng hàng ngàn m3.

Trước đó, ngày 4/7, cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm./.