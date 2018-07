Khởi tố bắt tạm giam tài xế gây tai nạn chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết 1 người bị thương xảy ra tại dốc cầu Cần Thơ vào trưa ngày (9/7), hôm nay (13/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Sau khi gây tai nạn tài xế bỏ trốn xuống Cà Mau

Vụ tai nạn xảy ra tại dốc cầu Cần Thơ

Theo điều tra của Công an quận Cái Răng, khoảng trưa ngày (9/7), Lê Thái Châu điều khiển xe tải biển kiểm soát 67C-017.82 lưu thông từ Vĩnh Long về hướng Cần Thơ. Khi xe tải đổ dốc cầu Cần Thơ (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) thì xảy ra va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 66C1-277.98 do chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Khi xảy ra tai nạn, chị Phương có chở theo 2 cháu nhỏ là Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (5 tuổi).Hậu quả của vụ tai nạn khiến chị Đỗ Thị Trúc Phương và cháu Nguyễn Thị Bảo Quyên tử vong tại chỗ. Riêng cháu Nguyễn Trung Hiếu bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, tài xế Lê Thái Châu điều khiển xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường và bị Công an Cần Thơ bắt giữ khi đang bỏ trốn tại tỉnh Cà Mau. Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

