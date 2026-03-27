Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

Vào khoảng 15h ngày 14/2, Tuấn điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên, lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò. Đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, Tuấn rẽ trái vào đường bê tông nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đi không đúng phần đường.

Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Huế đọc lệnh khỏi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Tuấn

Xe mô tô do Tuấn điều khiển đã va chạm với một phụ nữ sinh năm 1941 đang đi bộ qua đường. Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày. Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyễn Kim Tuấn có nồng độ cồn trong máu 139,88 mg/100 ml. Ngoài ra, người này còn vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.