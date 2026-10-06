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Khởi tố bị can sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, giả mạo nguồn gốc xuất xứ

Thứ Ba, 14:26, 06/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (bánh, kẹo, nước uống), đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt, ông chủ cơ sở sản xuất hàng chục tấn bánh kẹo giả.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện nhiều địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo với số lượng lớn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Làm rõ phương thức sản xuất, đóng gói, giả mạo nguồn gốc xuất xứ

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra đồng thời 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt (SN 1992; trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh, thành phố Hà Nội) làm chủ.

khoi to bi can san xuat, buon ban hang gia la thuc pham, gia mao nguon goc xuat xu hinh anh 1
 Nguyễn Quang Đạt (áo đen) làm việc với cơ quan công an.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 15 loại hàng hóa gồm 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn; 823 thùng, 70 bao và 240 kg nguyên liệu, bán thành phẩm, cùng nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và La Phù - Hà Nội, sau đó đưa về các địa điểm quản lý để phân loại, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm. Đạt tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia… trong khi thực tế hàng hóa được thu mua và đóng gói tại Việt Nam.

Kiên quyết xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, trong đó quy định sản xuất bao gồm hoạt động gia công, san chia, đóng gói; hàng giả gồm hàng hóa giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp, cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Quang Đạt có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả về xuất xứ.

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Bánh kẹo giả bao bì Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia... 

Kết quả xác minh mã vạch trên bao bì cho thấy là mã vạch sản phẩm nước ngoài. Tổng số hàng hóa thành phẩm được xác định có liên quan là 2.110 thùng, tương đương khoảng 19,3 tấn, trị giá 1.122.504.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (bánh, kẹo, nước uống), đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi nêu trên theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
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