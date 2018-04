Khởi tố cán bộ thuế vòi tiền doanh nghiệp

Ngày 19/4, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng với Lê Quốc Hùng, cán bộ Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Nguyên cán bộ Cục thuế Quảng Ninh bị bắt khi đang nhận tiền của doanh nghiệp sai phạm

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bắt quả tang đối tượng Lê Quốc Hùng nhận hối lộ 50 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Với cương vị Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Lê Quốc Hùng đã có biểu hiện “vòi vĩnh” doanh nghiệp có sai phạm khi được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp này.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./. Truy nã một điều tra viên công an quận 8 về tội "Nhận hối lộ" VOV.VN -Theo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ở chức vụ điều tra viên Công an quận 8 (Công an TP HCM), Phạm Văn Ngoan đã có hành vi nhận hối lộ.