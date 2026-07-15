Khởi tố chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ giả quy mô lớn ở Phú Thọ

Ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Nga (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) để tiếp tục điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Bột sắn, bột ngô được "phù phép" thành tinh bột nghệ bán ra thị trường. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo cơ quan Công an, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Phú có dấu hiệu sản xuất tinh bột nghệ giả.

Quá trình điều tra xác định, cơ sở này không sử dụng nghệ làm nguyên liệu mà dùng tinh bột sắn, bột ngô trộn với chất tạo màu thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm có hình thức giống tinh bột nghệ thật. Các sản phẩm sau đó được bán cho các đầu mối kinh doanh với giá từ 14.000 đến 19.000 đồng/kg trước khi tiếp tục phân phối đến tay người tiêu dùng.

Người phụ nữ bị khởi tố vì sản xuất tinh bột nghệ giả. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Khám xét cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ 500kg bột ngô, 4.400kg tinh bột sắn, 7kg chất tạo màu thực phẩm cùng hơn 4,6 tấn sản phẩm màu vàng đang được phơi sấy, chuẩn bị đưa ra thị trường.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm thu giữ không chứa hoạt chất Curcuminoid - thành phần tạo nên giá trị của tinh bột nghệ. Theo cơ quan điều tra, điều này đồng nghĩa người tiêu dùng có nguy cơ bỏ tiền mua phải sản phẩm không có công dụng như quảng cáo, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hàng tấn tinh bột nghệ giả được phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác; không mua các mặt hàng có giá rẻ bất thường hoặc được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả.