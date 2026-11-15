Khởi tố chủ tài khoản “A Tý tiktok” hướng dẫn sử dụng ma túy trên mạng

Công an TP.HCM khởi tố chủ tài khoản TikTok “A Tý tiktok”

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác: Tý, 39 tuổi, thường trú tại phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Công an thành phố phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm theo video có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Phúc (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, người thực hiện các video trên là Nguyễn Tấn Phúc. Phúc đã quay các video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng TikTok.

Hình chụp tài khoản tiktok (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Công an xác định việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để phổ biến những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đáng lo ngại, bởi có nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và các hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thành phố khuyến cáo người dân cần chủ động nhận diện, không theo dõi, chia sẻ, phát tán hoặc làm theo những nội dung hướng dẫn hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên mạng xã hội. Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm, video có dấu hiệu tuyên truyền, lôi kéo, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh và xử lý.