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Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 706

Thứ Tư, 15:34, 08/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 706 để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phan Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ sở hữu Công ty cổ phần Đầu tư 706 và Đặng Minh Khoa, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 706 về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo thông tin ban đầu, mặc dù biết rõ khối lượng khoáng sản khai thác tại mỏ đất núi Lệ Thủy (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ được phép cung cấp cho các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 10/3/2023 do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp, nhưng vì động cơ vụ lợi, từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2026, Phan Anh Tuấn và Đặng Minh Khoa đã chỉ đạo khai thác đất san lấp để bán cho các khách hàng không đúng địa chỉ tiêu thụ khoáng sản được quy định trong giấy phép.

khoi to chu tich hoi dong quan tri, giam doc cong ty co phan Dau tu 706 hinh anh 1
Mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng khoáng sản bán sai quy định là đặc biệt lớn, qua đó các bị can thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản; ảnh hưởng đến nguồn cung khoáng sản phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

khoi to chu tich hoi dong quan tri, giam doc cong ty co phan Dau tu 706 hinh anh 2
Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, tổng khối lượng khoáng sản bán sai quy định xảy ra tại mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi là đặc biệt lớn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh hành vi khai thác khoáng sản của Công ty cổ phẩn Đầu tư 706 tại mỏ đất núi Lệ Thủy.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện Công ty cổ phần Đầu tư 706 có hành vi khai thác khoáng sản (đất làm vật liệu san lấp) không đúng với nội dung ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của Luật Địa chất và khoáng sản cũng như các nội dung trong giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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