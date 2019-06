Khởi tố chủ tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi, dọa cắt chân tay con nợ

Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa khởi tố, bắt giam Phan Công Bảo (SN 1989, trú huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh, biệt danh Bảo "bánh mì") là chủ tiệm cầm đồ 888 (ở TP Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi tại địa phương.

Bảo và Trọng bị bắt để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự tại TP Quy Nhơn, công an TP Quy Nhơn phát hiện Bảo từ Hà Tĩnh vào thành phố này thuê nhà để mở tiệm cầm đồ 888 trên đường Thành Thái.

Qua một thời gian theo dõi, lực lượng công an nhận thấy, Bảo cùng Lý Sỹ Trọng (SN 2000, trú xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn) mở tiệm cầm đồ với mục đích hoạt động tín dụng đen. Bảo cho người vay với lãi suất cao từ 30%/tháng trở lên.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ nhiều hung khí như rựa, dao, mác và nhiều dụng cụ khác liên quan đến việc đòi nợ. Ngoài ra, công an còn thu giữ tại tiệm cầm đồ nhiều tờ rơi, hình ảnh những người vay chậm trả nợ./.