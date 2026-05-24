Khởi tố đối tượng buôn bán gần 260 kg pháo nổ ở Hải Phòng

Chủ Nhật, 08:46, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm sau khi phát hiện gần 260 kg pháo nổ được cất giấu trong cabin xe đầu kéo.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hường (sinh năm 1985, trú tại thôn Thiện Đáp, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, chiều tối 14/5/2026, tại Km69+600 trên Quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng) phối hợp Công an xã Phú Thái, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 34H - 000.36 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 34R - 028.77 do Trần Văn Hường điều khiển.

khoi to doi tuong buon ban gan 260 kg phao no o hai phong hinh anh 1
Đối tượng Trần Văn Hường (x) cùng tang vật là hơn 2,5 tạ pháo hoa nổ (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm giường trong cabin buồng lái có 15 túi nilon màu đen chứa pháo; ngoài ra, trên xe còn có thêm 36 hộp nhỏ chứa pháo. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ là 255,87kg. Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Văn Hường khai nhận toàn bộ số pháo hoa nổ này được mua từ Trung Quốc để mang về bán kiếm lời. 

Theo Công an TP Hải Phòng, vụ việc thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Buôn bán hàng cấm là khí cười, ông chủ Lounge Gas Remix bị tạm giữ
Buôn bán hàng cấm là khí cười, ông chủ Lounge Gas Remix bị tạm giữ

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987), ông chủ Lounge Gas Remix có địa chỉ ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bắt giữ đối tượng cầm hung khí chém 4 người hàng xóm

VOV.VN - Lực lượng chức năng, công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ Bùi Trung Mạnh (SN 1974), có hành vi chém 4 người hàng xóm.

Danh tính tài xế xe ôm cầm dao đe dọa, thu 700.000 đồng của khách hàng

VOV.VN - Nguyễn Lê Khôi (SN 1996; trú tại; xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) là tài xế xe ôm đã dùng dao đe dọa, thu phí 700.000 đồng một cuốc xe ôm tại Hà Nội.

