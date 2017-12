Khởi tố đối tượng đến tận trường đánh hiệu trưởng, học sinh nhập viện

Ngày 30/12, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiền (SN 1982) và Nguyễn Hữu Diệu (SN 1977), cùng trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trường tiểu học Đỉnh Sơn nơi xảy ra sự việc.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào ngày 19/10, Hiền thấy con trai đi học về với vết hằn trên má. Hiền hỏi con thì biết bị người bạn cùng lớp tên đánh. Lập tức Hiền gọi anh trai mình cùng đến trường của con để “nói chuyện”.

Sẵn có hơi men nên khi nhìn thấy cháu Q, Hiền liền xông vào hành hung. Thấy vậy, các thầy cô giáo vào can ngăn. Hiền còn xông vào đánh thầy Trần Văn Phú - Hiệu trưởng trường tiểu học Đỉnh Sơn phải nhập viện điều trị.

Mặc dù tỷ lệ thương tật của bị hại dưới 11%, nhưng xét tính chất hành vi của Hiền là côn đồ, gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người. Đặc biệt Hiền đã đánh đập trẻ em; sự việc xảy ra tại trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm có hình thức xử lý với hai người đàn ông này./.