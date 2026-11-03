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Khởi tố đối tượng dùng video riêng tư để cưỡng đoạt 50 triệu đồng ở Phú Thọ

Thứ Ba, 10:18, 03/11/2026
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VOV.VN - Sau khi chia tay, Đỗ Hồng Sơn (SN 2004, trú tại Phú Thọ) nhiều lần sử dụng video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 2004, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Đỗ Hồng Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Sơn quen biết chị L.T.M. (sinh năm 2006, trú tại tỉnh Quảng Ninh) thông qua mạng xã hội TikTok. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm và thường xuyên liên lạc với nhau.

Trong thời gian quen biết, khi gọi điện qua ứng dụng Messenger, Sơn đã ghi lại video có nội dung nhạy cảm. Đến cuối tháng 4/2026, sau khi hai người chia tay, do chị M. không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng đoạn video này để đe dọa, gây sức ép nhằm yêu cầu chị M. đưa tiền.

Không dừng lại ở đó, Sơn còn gửi video cho người thân của chị M., đồng thời yêu cầu gia đình đưa 50 triệu đồng. Đối tượng đe dọa nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ phát tán video lên mạng xã hội.

Trước hành vi đe dọa trên, chị M. đã trình báo cơ quan Công an. Tại thời điểm trình báo, chị M. chưa chuyển tiền cho Sơn.

Từ vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, hình ảnh và video riêng tư, đặc biệt khi chia sẻ hoặc trao đổi qua mạng xã hội, các ứng dụng liên lạc trực tuyến.

Khi bị đe dọa phát tán hình ảnh, video cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, người dân cần giữ bình tĩnh, không tự ý thỏa hiệp hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Đồng thời, cần lưu giữ đầy đủ tin nhắn, hình ảnh, video và các dữ liệu liên quan làm căn cứ phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Người bị đe dọa cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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