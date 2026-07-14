Khởi tố đối tượng hiếp dâm em họ sau cuộc nhậu

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bàn Nhân Vượng (SN 2008, trú xóm Bản Chang, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội "Hiếp dâm" theo khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm xảy ra tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Vượng đến nhà anh L.T.D. để ăn cơm, uống rượu. Tại đây có chị Y. (SN 2008, trú xã Ngân Sơn), là em gái họ của Vượng, cùng một số người khác tham gia ăn uống. Đến gần cuối buổi, chị Y. nhờ Vượng chở về nhà và được đồng ý.

Bị can Bàn Nhân Vượng tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, trên đường đưa chị Y. về, Vượng ghé nhà một người quen tiếp tục uống rượu rồi mới tiếp tục di chuyển. Khi đi đến khu vực vắng người giáp ranh giữa xã Thành Công và xã Ngân Sơn, Vượng được xác định đã nảy sinh dục vọng, dừng xe rồi dùng vũ lực kéo chị Y. vào bãi đất trống. Mặc dù nạn nhân nhiều lần phản kháng, từ chối nhưng Vượng vẫn khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của chị Y. Sau khi sự việc xảy ra, chị Y. đã gọi đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để trình báo việc mình bị hiếp dâm.

Theo cơ quan điều tra, dù Vượng tìm cách ngăn cản, yêu cầu nạn nhân không gọi điện, lấy điện thoại và đe dọa không được kể lại sự việc cho bất kỳ ai, nếu không sẽ nói với bố mẹ việc chị Y. đi chơi nhưng nạn nhân vẫn kịp trình báo vụ việc.

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không nên chủ quan cho rằng chỉ người lạ mới có thể thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Trên thực tế, đối tượng phạm tội có thể là người thân, họ hàng, bạn bè hoặc người quen, lợi dụng sự tin tưởng và hoàn cảnh vắng vẻ để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an cũng đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường giáo dục con em về kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng từ chối, kêu cứu khi gặp nguy hiểm; quan tâm quản lý việc đi lại, đặc biệt sau các buổi liên hoan có sử dụng rượu bia hoặc khi trở về vào ban đêm. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.