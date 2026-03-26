Khởi tố đối tượng livestream lừa đảo bán cây cảnh trên mạng

Thứ Năm, 15:53, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Livestream bán cây cảnh “ảo”, giao hàng “dỏm”, Triệu Văn Nam đã lừa hàng trăm khách hàng trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự, để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng cuối tháng 12/2025, Triệu Văn Nam (sinh năm 1999, trú tại thôn Kim Tiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) đã sử dụng tài khoản TikTok “Hồng Mê Muội” và tài khoản Zalo “Vườn nhà sam” để livestream rao bán các loại cây cảnh, chủ yếu là cây hồng muội.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng livestream lừa đảo bán cây cảnh trên mạng

Trong quá trình giao dịch, khi khách hàng có nhu cầu mua, Nam yêu cầu chuyển trước một khoản tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không gửi đúng loại cây như đã quảng cáo mà thay vào đó là các cành sầm đá đã bị vặt hết lá, chỉ giữ lại phần búp non để tạo hình giống cây hồng muội. Phần gốc các cành này được vùi trong chậu đất hoặc cát, có giá trị thấp hơn rất nhiều so với cây thật.

Khi phát hiện bị lừa, nhiều khách hàng đã liên hệ qua điện thoại hoặc Zalo để phản ánh, tuy nhiên Nam không nghe máy, không trả lời tin nhắn hoặc chủ động chặn liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn nêu trên, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những cá nhân là bị hại của đối tượng Triệu Văn Nam nhanh chóng đến trình báo tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên thụ lý vụ án, Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng (số điện thoại: 0917.848.886) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Hà Nội truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang khẩn trương xác minh, truy tìm một nam thanh niên có hành vi sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa. Đối tượng sử dụng CMND giả gắn ảnh thật để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một chủ hụi ở xã Sơn Hoà để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Cựu cán bộ trường đại học ở Hà Nội bị cáo buộc lừa đảo 13 tỷ đồng để chơi Forex

VOV.VN - Để có tiền chơi ngoại hối trên sàn Forex, Nguyễn Thị Hồng Ngân (SN 1980) đã nghĩ ra cách lừa người thân tiền đầu tư các gói thầu vật tư trong trường đại học, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng.

