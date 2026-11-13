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Khởi tố đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền của nhiều người

Thứ Sáu, 11:33, 13/11/2026
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VOV.VN - Đưa ra thông tin gian dối về việc môi giới xuất khẩu lao động sang nhiều nước để nhận, chiếm đoạt tiền của nhiều người, Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Quyên (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Trịnh Thị Quyên.

Trước đó, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Trịnh Thị Quyên có dấu hiệu bất thường trong việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của đối tượng.

Theo kết quả điều tra, Quyên đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân đang làm môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty tại Hà Nội, có khả năng nhận làm thủ tục đưa người đi làm việc tại Hàn Quốc, Australia, các nước châu Âu và một số chương trình xuất khẩu lao động khác. Để tạo lòng tin, Quyên quảng cáo thủ tục đơn giản, số tiền đặt cọc ban đầu chỉ từ 5-10 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025, Trịnh Thị Quyên đã nhận tiền của 63 người dân trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, chiếm đoạt tổng cộng 764 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quyên khai nhận do không có việc làm ổn định, nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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