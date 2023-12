Khởi tố đối tượng mua giấy phép lái xe qua mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bạch Thông, Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Toàn (sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại tổ Đon Tuấn – Khuổi Dủm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, hiện đang tạm trú tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Phạm Văn Toàn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, đầu tháng 11/2023, qua facebook, thấy một trang đăng tải bài viết quảng cáo hướng dẫn làm giấy phép lái xe, Toàn kết bạn với tài khoản Zalo tên “Tuấn Tú”, người này đưa ra mức phí 1.200.000đ cho 1 Giấy phép lái xe hạng A1 mà không cần tham gia thi sát hạch.

Toàn thực hiện theo, cách thức giao nhận Giấy phép lái xe và thanh toán tiền qua đường bưu điện. Đúng 1 tuần sau, Toàn đã nhận được Giấy phép lái xe và đầy đủ hồ sơ kèm theo, thao tác theo hướng dẫn của “Tuấn Tú”, mã QR trên giấy phép đã được kích hoạt thành công.

Toàn chia sẻ điều này với bạn bè, khi biết tin đã có 4 phụ nữ cùng xã liên hệ nhờ làm giúp. Một mặt Toàn thoả thuận và được “Tuấn Tú” chi hoa hồng 100.000đ/1 hồ sơ, mặt khác Toàn báo với 4 người có nhu cầu giá 1 hồ sơ là 1.500.000đ để hưởng chênh lệch, đồng thời thu trước của 4 người tổng số tiền 2.000.000đ.

Các giấy phép lái xe sau đó đã được gửi đến 4 phụ nữ này qua đường bưu điện và số tiền còn lại đã được thanh toán cho Toàn.

Hành vi của Toàn đã bị quần chúng phát hiện và tố giác với cơ quan Công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.