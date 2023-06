Khởi tố đối tượng mua và sử dụng đăng kiểm giả của xe cơ giới

Các giấy tờ giả được mua trên mạng internet

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Hữu Lũng phát hiện tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem nộp phí đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xe ô tô BKS 99C-119.05 có dấu hiệu nghi vấn không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Công an huyện đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng các tang vật trên để xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, Công an xác định, các giấy tờ về kiểm định, phí đường bộ của phương tiện 99C-119.05 là giả mạo. Chủ xe Lục Văn Héo khai nhận đã lên mạng xã hội Facebook, Zalo tìm đặt làm các giấy tờ giả từ một đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ với giá 1.300.000đ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.